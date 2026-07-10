Диптранс призвал к осторожности: Циклон обрушился на Москву

Департамент транспорта Москвы призвал водителей соблюдать повышенную осторожность в связи с прогнозируемыми ливнями, грозами и сильным ветром. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшее время и продлятся в течение выходных. В департаменте рекомендовали проверить работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости перед выездом на дорогу.