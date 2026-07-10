Диптранс призвал к осторожности: Циклон обрушился на Москву

Департамент транспорта Москвы призвал водителей соблюдать повышенную осторожность в связи с прогнозируемыми ливнями, грозами и сильным ветром. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшее время и продлятся в течение выходных. В департаменте рекомендовали проверить работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости перед выездом на дорогу.

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В Минтрансе накануне предупредили, что ливень в Москве может нарушить расписания полетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем мощный ураган с грозой уже обрушились на Московскую область, непогода приблизилась к столице. В выходные синоптики обещают сильные дожди — количество осадков составит до 3/4 месячной нормы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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