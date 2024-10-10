Вучич подписал осуждающую действия России декларацию по Украине

Отмечается, что Вучич участвовал в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике (Хорватия). Кроме того, на мероприятии присутствовали украинский лидер Владимир Зеленский и главы нескольких стран Балканского региона.

В декларации выражается поддержка Киева и осуждаются действия Москвы. Также в документе сделан акцент на членство Украины в Североатлантическом альянсе и ее интеграцию в Евросоюз.

Ранее Вучич впервые не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

