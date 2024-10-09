Вице-премьер Сербии Вулин заявил о грозящей президенту Вучичу опасности

Президенту Сербии Александру Вучичу действительно грозит опасность. Как сообщает РИА Новости, об этом зявил вице-премьер республики Александр Вулин.

Премьер Сербии заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России

По его словам, данную информацию подтвердили также «и российские службы безопасности».

«Но сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны... Мы его сбережем», - заключил он.

Ранее Вулин заявил, что противники Вучича и поддерживаемые иностранными спецслужбами международные наркокланы угрожают жизни президента Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:СпецслужбыПрезидентСербия

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