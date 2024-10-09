Вице-премьер Сербии Вулин заявил о грозящей президенту Вучичу опасности
9 октября 202416:03
Президенту Сербии Александру Вучичу действительно грозит опасность. Как сообщает РИА Новости, об этом зявил вице-премьер республики Александр Вулин.
По его словам, данную информацию подтвердили также «и российские службы безопасности».
«Но сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны... Мы его сбережем», - заключил он.
Ранее Вулин заявил, что противники Вучича и поддерживаемые иностранными спецслужбами международные наркокланы угрожают жизни президента Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru