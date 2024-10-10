СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
Лидер Сербии Александр Вучич не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает «Лента.ру».
Причины этого в Белграде не назвали. Как сообщил популярный в Сербии адвокат Никола Лакич, Вучич боялся, что «[канцлер ФРГ Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон не оценят этого».
Он отметил, что если раньше Вучич тесно контактировал с российским лидером, то сейчас лишь с Макроном.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прислал президенту России Владимиру Путину подарок ко дню рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru