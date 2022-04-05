Вучич побеждает на выборах президента в Сербии
Действующий президент Сербии Александр Вучич побеждает на выборах главы государства по итогам обработки 97% бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные избиркома.
Согласно данным избиркома, на текущий момент Вучич получает 58,59% голосов, его ближайший соперник Здравко Поноша - 18,32% голосов. Таким образом, Вучич побеждает в первом круге выборов.
В избиркоме отметили, что явка составила 58%.
Ранее Вучич называл постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине. При этом он напомнил, что 19 стран НАТО в 1999 году бомбили Сербию.
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