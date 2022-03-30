Вучич: C Путиным разговаривать легче, чем с Байденом

«Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово», — сказал Вучич. По его словам, он встречался с российским лидером 19 раз и у них были «разные разговоры».

По итогам визита президента Сербии в Сочи и встречи с российским лидером осенью 2021 года Сербия получает газ по договору по 270 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Вучич предложил провести российско-украинские переговоры в Белграде. Он отметил, что наступление мира между странами стало бы «лучшей новостью на свете».

