Вучич: C Путиным разговаривать легче, чем с Байденом
Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что с российским президентом Владимиром Путиным ему легче вести разговор, чем с главой белого дома Джо Байденом, сообщает «РЕН ТВ».
«Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово», — сказал Вучич. По его словам, он встречался с российским лидером 19 раз и у них были «разные разговоры».
По итогам визита президента Сербии в Сочи и встречи с российским лидером осенью 2021 года Сербия получает газ по договору по 270 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Вучич предложил провести российско-украинские переговоры в Белграде. Он отметил, что наступление мира между странами стало бы «лучшей новостью на свете».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российскую юрисдикцию
- СМИ: США грозит голод из-за политики Байдена
- Антонов отверг обвинения Вашингтона в продовольственном кризисе
- Постпред Украины: договор с Москвой возможен только после отвода войск РФ
- Зампостпреда Китая при ООН заявил, что санкции нанесли удар по глобальным рынкам
- СМИ: в России может появиться новая платежная единица
- Составлен список самых популярных авианаправлений у россиян в апреле
- Предложено ввести скидку 150 тысяч рублей на российские авто
- Берлин перестал получать газ по трубопроводу «Ямал – Европа»
- Вучич: C Путиным разговаривать легче, чем с Байденом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru