Вучич: C Путиным разговаривать легче, чем с Байденом

Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что с российским президентом Владимиром Путиным ему легче вести разговор, чем с главой белого дома Джо Байденом, сообщает «РЕН ТВ».

Вучич: Обвинения в адрес России – глупые

«Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово», — сказал Вучич. По его словам, он встречался с российским лидером 19 раз и у них были «разные разговоры».

По итогам визита президента Сербии в Сочи и встречи с российским лидером осенью 2021 года Сербия получает газ по договору по 270 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Вучич предложил провести российско-украинские переговоры в Белграде. Он отметил, что наступление мира между странами стало бы «лучшей новостью на свете».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СербияВладимир Путин
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