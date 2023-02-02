Вучич: Сербия не поддержит санкции, пока ее интересы не будут под угрозой

Власти Сербии не будут поддерживать антироссийские санкции, пока жизненные интересы страны не окажутся под угрозой. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за позиции по России

Он отметил, что если интересы Сербии окажутся под угрозой, то им не будет нанесен ущерб «ради какой-то другой страны». При этом Вучич подчеркнул, что политика военного нейтралитета является ключевой для Белграда.

Ранее, 2 февраля, Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует вступать в Североатлантический альянс. Также ранее он отмечал, что сербские оборонные предприятия не продают свою продукцию Украине или России, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияСанкции
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