Вучич: Сербия не поддержит санкции, пока ее интересы не будут под угрозой

Он отметил, что если интересы Сербии окажутся под угрозой, то им не будет нанесен ущерб «ради какой-то другой страны». При этом Вучич подчеркнул, что политика военного нейтралитета является ключевой для Белграда.

Ранее, 2 февраля, Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует вступать в Североатлантический альянс. Также ранее он отмечал, что сербские оборонные предприятия не продают свою продукцию Украине или России, сообщает НСН.

