Вучич назвал Крым и Донбасс украинскими

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддерживает военную спецоперацию России, а Крым и Донбасс являются частью Украины.

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«Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и это останется так», - заявил Вучич в интервью Bloomberg.

Он отметил, что с самого начала Сербия не поддерживала российскую военную спецоперацию на Украине. Позицию по этим вопросам в Белграде менять не намерены.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 года. Тогда 96,57% жителей, при явке в 84,17%, высказались за вхождение в состав России.

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19 февраля 2022 года главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. 21 февраля российский лидер подписал соответствующие указы.

В сентябре 2022 года ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдумов. Также частью России стали Херсонская и Запорожская области.

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ФОТО: РИА Новости
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