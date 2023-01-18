Вучич назвал Крым и Донбасс украинскими

«Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и это останется так», - заявил Вучич в интервью Bloomberg.

Он отметил, что с самого начала Сербия не поддерживала российскую военную спецоперацию на Украине. Позицию по этим вопросам в Белграде менять не намерены.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 года. Тогда 96,57% жителей, при явке в 84,17%, высказались за вхождение в состав России.