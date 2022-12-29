В Сербии отменили состояние повышенной боеготовности Вооружённых сил

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Повышенная боевая готовность в сербской армии была объявлена 26 декабря из-за обострения обстановки на севере Косова и Метохии.

Президент Сербии Александар Вучич отменил состояние повышенной боеготовности, в которое были приведены Вооруженные силы страны, сообщает агентство Tanjug со ссылкой на администрацию сербского лидера.

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