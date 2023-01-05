Вучич перечислил страны, которые отозвали признание независимости Косова

Как отметил глава государства, всего 106 стран не признают независимость Косова, 84 — признают, еще три — «не до конца».

«У нас есть 9 стран, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы», — цитирует Вучича ТАСС.

Как отметил президент Сербии, ожидается, что еще одно государство отзовет признание Косова, пишет RT.

Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что признание независимости республики Косово отозвали десять стран. При этом в Белграде не уточняют, какие государства приняли такое решение, чтобы союзники стран не оказывали на них давление, отмечает Газета.ру.

