Вучич: Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова, передает ТАСС.

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По словам Вучича, ранее за это выступали только США.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявлял, что с российским президентом Владимиром Путиным ему легче вести разговор, чем с главой белого дома Джо Байденом. Он объяснил это тем, что со стороны Путина на него не оказывается давление по вопросу Косова.

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