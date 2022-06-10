Вучич: Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова
10 июня 202219:16
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова, передает ТАСС.
По словам Вучича, ранее за это выступали только США.
Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявлял, что с российским президентом Владимиром Путиным ему легче вести разговор, чем с главой белого дома Джо Байденом. Он объяснил это тем, что со стороны Путина на него не оказывается давление по вопросу Косова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru