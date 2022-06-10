Вучич: Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова

По словам Вучича, ранее за это выступали только США.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявлял, что с российским президентом Владимиром Путиным ему легче вести разговор, чем с главой белого дома Джо Байденом. Он объяснил это тем, что со стороны Путина на него не оказывается давление по вопросу Косова.

