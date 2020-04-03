ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к нации

После обращения Владимир Путина к нации в связи с ситуацией вокруг распространения COVID-19 в России уровень одобрения его деятельности вырос до 72% - в сравнении со значениями прошлой недели. Об этом говорят данные, представленные ВЦИОМ. Кроме того, как отмечают социологи, вырос и уровень доверия главе государства – он составляет 74%.

Отмечается, что за прошлую неделю показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 65,7%. На вопрос о доверии главе государства положительно ответили чуть более 71% респондентов.