ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к нации
После обращения Владимир Путина к нации в связи с ситуацией вокруг распространения COVID-19 в России уровень одобрения его деятельности вырос до 72% - в сравнении со значениями прошлой недели. Об этом говорят данные, представленные ВЦИОМ. Кроме того, как отмечают социологи, вырос и уровень доверия главе государства – он составляет 74%.
Отмечается, что за прошлую неделю показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 65,7%. На вопрос о доверии главе государства положительно ответили чуть более 71% респондентов.
Напомним, накануне во время телеобращения к нации Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплат. По словам государства, это позволит выиграть время для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России, отмечает Ura.ru. До этого, 1 апреля, с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Также о необходимости продления заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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