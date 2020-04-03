Песков объяснил неправильное время на часах Путина во время обращения к нации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, почему часы на руке Владимира Путина во время обращения к нации показывали неправильное время. По его словам, они отставали по технической задержке.
«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном», — сообщил Песков радиостанции «Говорит Москва».
Накануне днем президент России Владимир Путин во второй раз выступил с телеобращением к гражданам в связи с ситуацией по коронавирусу. Зрители обратили внимание на то, что время на его наручных часах не совпадает со временем трансляции, пишут «Известия».
В четверг Путин заявил, что нерабочий режим для всех граждан в связи со сложной эпимиологической ситуацией в стране продлится до конца апреля. Президент также отметил, что это срок может быть позднее скорректирован в сторону его сокращения.
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