Песков объяснил неправильное время на часах Путина во время обращения к нации

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном», — сообщил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Накануне днем президент России Владимир Путин во второй раз выступил с телеобращением к гражданам в связи с ситуацией по коронавирусу. Зрители обратили внимание на то, что время на его наручных часах не совпадает со временем трансляции, пишут «Известия».

В четверг Путин заявил, что нерабочий режим для всех граждан в связи со сложной эпимиологической ситуацией в стране продлится до конца апреля. Президент также отметил, что это срок может быть позднее скорректирован в сторону его сокращения.



