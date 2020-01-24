ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию
Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг 71,5%. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. В свою очередь, по словам социологов, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 65,4%.
Как ранее заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, рейтинг одобрения жителями страны деятельности главы государства начал расти сразу после послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин огласил его 15 января.
В тот день российский лидер анонсировал пакет мер по поддержке граждан. В частности, материнский капитал начнут выдавать за рождение первого ребенка, малоимущие семьи смогут претендовать на материальную помощь от государства, а учащиеся 1-4 классов российских школ будут обеспечиваться бесплатными обедами. Кроме того, глава государства предложил внести изменения в действующую Конституцию.
Спустя несколько часов после выступления президента правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
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