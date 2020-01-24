ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию

Как ранее заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, рейтинг одобрения жителями страны деятельности главы государства начал расти сразу после послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин огласил его 15 января.

В тот день российский лидер анонсировал пакет мер по поддержке граждан. В частности, материнский капитал начнут выдавать за рождение первого ребенка, малоимущие семьи смогут претендовать на материальную помощь от государства, а учащиеся 1-4 классов российских школ будут обеспечиваться бесплатными обедами. Кроме того, глава государства предложил внести изменения в действующую Конституцию.

Спустя несколько часов после выступления президента правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

