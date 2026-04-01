На выборы в Госдуму могут пойти более 100 участников СВО
«Единая Россия» может выдвинуть на выборы в Госдуму в сентябре около 70 участников специальной военной операции, сообщает «Коммерсант».
Речь идет как о депутатах нынешнего созыва, принимавших участие в спецоперации, так и о «новичках» в политике. В других партиях также обещают выставить на выборы участников СВО. В КПРФ заявили, что всего в список войдут 25–30 ветеранов. ЛДПР будет выдвигать участников СВО на предстоящих выборах — как в Государственную думу, так и на всех остальных уровнях.
В «Справедливой России» указали, что партия собирается выставлять ветеранов, причем на «проходные» позиции. О количестве ничего неизвестно.
В пресс-службе «Новых людей» сказали, что пока информацией о включении участников спецоперации в списки не располагают, при этом не исключая такой сценарий.
Блокировка Telegram и иные ограничения вряд ли обрушат явку на выборах в Госдуму в сентябре, однако происходящее существенно подорвет рейтинг «Единой России». Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко.
