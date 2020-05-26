Песков назвал условие выбора Путиным дня голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов «не предвосхищать» выбор даты для голосования по поправкам в Конституцию страны и проведения парада по случаю 75-летния Победы в Великой Отечественной войне.

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«Это решение, которое будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении», - сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что голосование по Конституции и Парад победы могут провести в один день — 24 июня, сообщало Ura.ru

Также в ходе брифинга Песков выразил благодарность врачам, которые помогли ему побороть коронавирусную инфекцию.

Представитель Кремля отметил, что сейчас работает в домашнем режиме, однако постепенно возвращается к «рабочему» графику. По словам Пескова, он сейчас соблюдает карантин и долечивает «какие-то нюансы», - передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ПутинКонституцияДмитрий Песков
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