Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за референдумов

Посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии в связи с референдумами в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.

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«МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов», — приводит заявление РИА Новости.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли 23-27 сентября. Большинство жителей регионов высказались за присоединение к РФ. Западные страны отказались признавать итоги референдумов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РеферендумПосолМИДФинляндия
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