Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за референдумов
Посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии в связи с референдумами в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.
«МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов», — приводит заявление РИА Новости.
Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли 23-27 сентября. Большинство жителей регионов высказались за присоединение к РФ. Западные страны отказались признавать итоги референдумов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+30 085 / сут.
Умерли
387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
- «Идет борьба»: Колташов об искусственном ослаблении рубля
- Песков: Референдумов по вопросу о границах новых территорий не планируется
- В Кремле призвали исключать эмоции при оценке СВО
- Кремль оценил призыв Кадырова использовать ядерное оружие против ВСУ
- Глава МИД Польши подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций
- Экономист: Присоединение новых территорий к РФ не повлияло на фондовый рынок
- Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за референдумов
- «Без паники!»: Экономист объяснил новые процедуры ЦБ по установке курса валют
- Кадыров заявил об отправке своих сыновей в зону спецоперации на Украине
- Отстранённого хабаровского военкома отправили на Колыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru