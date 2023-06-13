“Втрое мощнее Хиросимы»: Лукашенко рассказал о полученном от РФ оружии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой рассказал об оружии, которое республика получила от России.
По его словам, предоставленные Москвой ракеты и бомбы втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки.
Президент уточнил, что тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте. Его рассредоточат по территории страны.
Лукашенко ранее заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии было его требованием к России. Президент считает, что это необходимо для обеспечения безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».
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