“Втрое мощнее Хиросимы»: Лукашенко рассказал о полученном от РФ оружии

По его словам, предоставленные Москвой ракеты и бомбы втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки.

Президент уточнил, что тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте. Его рассредоточат по территории страны.

Лукашенко ранее заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии было его требованием к России. Президент считает, что это необходимо для обеспечения безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».

