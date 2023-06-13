Лукашенко оценил вероятность размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии

По его словам, в настоящее время у республики нет потребности в размещении стратегического ядерного оружия - достаточно тактического.

«Зачем мне стратегическое, те же «Тополя»?... «Тополь» - это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого», - указал белорусский лидер.

Он добавил, что в Белоруссии готовят площадки под размещение, в том числе, и стратегического ядерного оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии после 7-8 июля, сообщает RT.

