Второй тур выборов президента Ирана пройдет 5 июля

В Иране второй тур президентских выборов пройдет 5 июля. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя избирательной комиссии страны Мохсена Эслами.

По его словам, второй этап голосования состоится в связи с тем, что ни один из кандидатов на пост президента Ирана не смог набрать большинство голосов на первом туре.

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Первый тур президентских выборов в Иране состоялся 28 июня. Тогда избирательные участки были открыты с 08:00 часов утра до 00:30 часов ночи по московскому времени.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что реформист Масуд Пезешкиан лидирует при подсчете голосов на выборах президента Ирана.

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ФОТО: РИА Новости
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