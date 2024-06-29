Второй тур выборов президента Ирана пройдет 5 июля

В Иране второй тур президентских выборов пройдет 5 июля. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя избирательной комиссии страны Мохсена Эслами.

По его словам, второй этап голосования состоится в связи с тем, что ни один из кандидатов на пост президента Ирана не смог набрать большинство голосов на первом туре.