Избирком Ирана: Реформист Пезешкиан лидирует при подсчете голосов на выборах президента
В Иране, по предварительным подсчетам голосов, реформист Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента страны. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителей избиркома.
По информации издания, после подсчета результатов более 19 млн бюллетеней политик уже обошел своего главного конкурента из консервативного крыла Саида Джалили более чем на 1 млн голосов. Известно, что Пезешкиан набрал больше 8,3 млн голосов, а Джалили – больше 7,1 млн.
В Иране голосование на президентских выборах состоялось 28 июня. Отмечалось, что избирательные участки были открыты с 08:00 часов утра до 00:30 часов ночи по московскому времени.
Нового иранского лидера выбирают после смерти Ибрахима Раиси, вертолет с которым 19 мая потерпел крушение во время полета из Азербайджана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru