«Всё по плану»: Путин и Эрдоган довольны встречей в Сочи
Переговоры президентов России и Турции завершили самоизоляцию Владимира Путина.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в среду в Сочи. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в регионах мира, которые представляют взаимный интерес для двух стран: в Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе.
Ещё перед началом встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что тема Крыма на ней не будет подниматься. Ранее Эрдоган заявил на Генассамблее ООН, что Анкара «не признаёт аннексию Крыма Россией». Вопрос непризнания Турцией Крыма российским – второстепенный, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.
«Нам без разницы, признает ли Эрдоган Крым. На что это влияет? Любое государство самодостаточно. Как говорил Наполеон, оно не нуждается в признании, как не нуждается в признании Солнце. Для несуверенных стран: Украины, Молдавии, Прибалтики – для них критично, потому что от этого зависит их существование. Нам абсолютно на это наплевать, кто что говорил», - подчеркнул Матвейчев.
Политолог перечислил актуальные темы переговоров Путина и Эрдогана:
«У нас есть конкретные финансовые вопросы, которые стоят миллиарды долларов – кто какие части Сирии будет контролировать, как будут идти пути бензовозов, как будут нефть добывать, что с «Турецким потоком». Возможно, какие-то дополнительные покупки вооружения. Неудачных переговоров в принципе не могл быть. Вы же знаете позицию Путина, что просто встречаться и болтать языками смысла нет».
Президенты России и Турции действительно доверяют друг другу, а не делают красивую картинку для СМИ, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
«Самое главное, что у нас есть взаимопонимание, которое дает возможность положительно оценить все происходящее. Встреча в Сочи с этой точки зрения достаточно полезна. Много было конфликтных ситуаций, когда Турция и Россия сумели найти общий язык и подход к решению проблем. Самое главное здесь –положительный диалог, который даёт евразийскому региону стабильность и положительный импульс для развития», - подчеркнул эксперт.
Владимир Путин в ходе встречи заявил, что ведомства РФ и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам, хотя переговоры порой идут непросто. В плане успешного взаимодействия президент РФ упомянул Сирию.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин вообще считает, что основная цель визита Эрдогана в Сочи – решить вопрос с войсками на севере Сирии. Об этом политолог заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Сирийские власти не первый год требуют вывода турецких войск. Но сейчас на севере страны произошла эскалация конфликта. Именно с этим связано заявление главы МИД Сирии Фейсала Микдада, который призвал Турцию немедленно вывести войска из провинции Идлиб. Что делать туркам? Они не хотят уходить из Сирии, но в какой-то момент это должно произойти. Им пора думать, как это сделать достойно и как выторговать себе определенные преимущества для создания буферной зоны между Турцией и отрядами курдов в Сирии», - подчеркнул Чупрыгин.
По итогам встречи в Сочи Владимир Путин обратил внимание на то, что стороны осуществляют крупные проекты. «Идет все по плану», - оценил президент. Эрдоган также назвал переговоры продуктивными. Особое значение в беседе двух лидеров получила тема «Турецкого потока» с точки зрения подписания долгосрочного контракта Венгрии с «Газпромом» на поставки газа по этому трубопроводу.
Встреча в Сочи ознаменовала окончание двухнедельной самоизоляции Владимира Путина. По окончании переговоров президент РФ рассказал, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу после прививки, которую он сделал в феврале. «Слава богу, пронесло (не заболел)», - заметил Путин. Он уточнил, что ковидом заболел адъютант, который работал с ним с утра до вечера. А всего в окружении Путина заразились три десятка человек, потому что, по его словам, поздно ревакцинировались.
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