«Всё по плану»: Путин и Эрдоган довольны встречей в Сочи

Политолог перечислил актуальные темы переговоров Путина и Эрдогана:

«У нас есть конкретные финансовые вопросы, которые стоят миллиарды долларов – кто какие части Сирии будет контролировать, как будут идти пути бензовозов, как будут нефть добывать, что с «Турецким потоком». Возможно, какие-то дополнительные покупки вооружения. Неудачных переговоров в принципе не могл быть. Вы же знаете позицию Путина, что просто встречаться и болтать языками смысла нет».

Президенты России и Турции действительно доверяют друг другу, а не делают красивую картинку для СМИ, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

«Самое главное, что у нас есть взаимопонимание, которое дает возможность положительно оценить все происходящее. Встреча в Сочи с этой точки зрения достаточно полезна. Много было конфликтных ситуаций, когда Турция и Россия сумели найти общий язык и подход к решению проблем. Самое главное здесь –положительный диалог, который даёт евразийскому региону стабильность и положительный импульс для развития», - подчеркнул эксперт.

Владимир Путин в ходе встречи заявил, что ведомства РФ и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам, хотя переговоры порой идут непросто. В плане успешного взаимодействия президент РФ упомянул Сирию.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин вообще считает, что основная цель визита Эрдогана в Сочи – решить вопрос с войсками на севере Сирии. Об этом политолог заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Сирийские власти не первый год требуют вывода турецких войск. Но сейчас на севере страны произошла эскалация конфликта. Именно с этим связано заявление главы МИД Сирии Фейсала Микдада, который призвал Турцию немедленно вывести войска из провинции Идлиб. Что делать туркам? Они не хотят уходить из Сирии, но в какой-то момент это должно произойти. Им пора думать, как это сделать достойно и как выторговать себе определенные преимущества для создания буферной зоны между Турцией и отрядами курдов в Сирии», - подчеркнул Чупрыгин.