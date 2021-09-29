«Что за фетиш?» Политолог назвал необязательным признание Крыма Эрдоганом

Олег Матвейчев рассказал, что на встрече президентов России и Турции обсуждались более масштабные проблемы.

На встрече Путина и Эрдогана в Сочи решались вопросы ценой в миллиарды долларов, поэтому вопрос непризнания Турцией Крыма является второстепенным. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи 29 сентября.

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«Нам без разницы, признает ли Эрдоган Крым. На что это влияет? Любое государство самодостаточно. Как говорил Наполеон, оно не нуждается в признании, как не нуждается в признании Солнце. Для несуверенных стран: Украины, Молдавии, Прибалтики – для них критично, признает их кто-то или нет, потому что от признания и непризнания зависит все их существование. Нам абсолютно на это наплевать, кто что говорил. Каким образом тема Крыма может быть затронута на встрече Путина и Эрдогана? Крым по Конституции является субъектом Российской Федерации. А почему не затронута тема Пензы, Рязани, Камчатки? Этому мы не удивляемся?» - сыронизировал Матвейчев.

Политолог рассказал, какие вопросы могли обсуждаться на встрече Путина и Эрдогана вместо темы признания и непризнания Крыма.

«У нас есть конкретные финансовые вопросы, которые стоят миллиарды долларов – кто какие части Сирии будет контролировать, как будут идти пути бензовозов, как будут нефть добывать, что с «Турецким потоком», какие прокачки, какие развилки от него будут идти и так далее... Возможно, какие-то дополнительные покупки вооружения. Есть интересные темы, а не те, которые украинцы навязывают. В чем разговор должен быть? Как девочка обиженная, надувши губки сказать: «Ой, Эрдоган, я слышал, что ты не признаешь»? А что он ответит? Какая-то бессмыслица, честно говоря. Нам это не нужно. В чем фетиш состоит? Зачем нам нужно, чтобы Эрдоган это признал?» - задается вопросом специалист.

Он уверен, что переговоры лидеров России и Турции закончатся удачно, а гарантом этому является опыт международных переговоров Путина.

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«Неудачных переговоров быть не может. Вы же знаете позицию Путина, что просто встречаться и болтать языками смысла нет. Обычно президенты встречаются на подписание уже заключенных договоренностей. Если мы встречаемся, значит мы заранее о чем-то договорились, значит, как правило, это выгодно России. А невыгодные России вещи Путин не делает по определению. За 20 лет его правления я не встречал сделки, которую бы он заключил с ущербом для России», - заключил Матвейчев.

Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о непризнании Крыма в составе России. Также МИД Турции не признал итоги выборов в Крыму, так как считает незаконным присоединение полуострова к России.

Переговоры президентов России и Турции прошли в Сочи в закрытом для прессы режиме и продлились 2 часа 45 минут.

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ФОТО: РИА Новости
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