«Что за фетиш?» Политолог назвал необязательным признание Крыма Эрдоганом

«Нам без разницы, признает ли Эрдоган Крым. На что это влияет? Любое государство самодостаточно. Как говорил Наполеон, оно не нуждается в признании, как не нуждается в признании Солнце. Для несуверенных стран: Украины, Молдавии, Прибалтики – для них критично, признает их кто-то или нет, потому что от признания и непризнания зависит все их существование. Нам абсолютно на это наплевать, кто что говорил. Каким образом тема Крыма может быть затронута на встрече Путина и Эрдогана? Крым по Конституции является субъектом Российской Федерации. А почему не затронута тема Пензы, Рязани, Камчатки? Этому мы не удивляемся?» - сыронизировал Матвейчев.

Политолог рассказал, какие вопросы могли обсуждаться на встрече Путина и Эрдогана вместо темы признания и непризнания Крыма.

«У нас есть конкретные финансовые вопросы, которые стоят миллиарды долларов – кто какие части Сирии будет контролировать, как будут идти пути бензовозов, как будут нефть добывать, что с «Турецким потоком», какие прокачки, какие развилки от него будут идти и так далее... Возможно, какие-то дополнительные покупки вооружения. Есть интересные темы, а не те, которые украинцы навязывают. В чем разговор должен быть? Как девочка обиженная, надувши губки сказать: «Ой, Эрдоган, я слышал, что ты не признаешь»? А что он ответит? Какая-то бессмыслица, честно говоря. Нам это не нужно. В чем фетиш состоит? Зачем нам нужно, чтобы Эрдоган это признал?» - задается вопросом специалист.

Он уверен, что переговоры лидеров России и Турции закончатся удачно, а гарантом этому является опыт международных переговоров Путина.