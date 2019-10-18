Вся власть Санчесу. Мадрид готов объявить чрезвычайное положение в Каталонии
Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС в эфире НСН рассказал, что заявление Торра о референдуме стало неожиданностью даже для его соратников.
Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости региона. Свое мнение он высказал в местном парламенте и отметил, что «суд не помешает лидеру Каталонии продолжать продвигать инициативы, которые касаются ее права на самоопределение». При том, что днем ранее Конституционный суд Испании вынес предупреждение Торру об уголовно-наказуемых последствиях в случае нарушения судебных постановлений по этому вопросу.
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин в эфире НСН предупредил, что из-за заявления главы правительства Каталонии власть в регионе может забрать и.о. председателя правительства Испании Педро Санчес.
«Эта ситуация, которая сейчас происходит в Каталонии – неслыханный подъем волнений и манифестаций – стала тем толчком, который побудил Торру выступить с таким достаточно категоричным заявлением. Видимо и он, и Пучдемон (бывший лидер Каталонии – НСН) поняли: ситуация сейчас позволяет им говорить снова о том, что нужно поставить вопрос о самоопределении.
"Мадрид рассматривает два варианта реакции"
Либо, как уже было, ввести статью 155 конституции о временном прекращении прав каталонского правительства и о введении внешнего управления из Мадрида. Но вроде бы этот вариант не сильно привлекает Санчеса и других политлидеров Испании. Вероятнее всего заявление Торра подвигнет Мадрид передать в скором времени новые права Педро Санчесу и объявить в Каталонии "особый период" - это как объявить в Каталонии чрезвычайное положение. Например, это даст возможность Санчесу назначать и снимать любых представителей Каталонии, ввести дополнительные силы полиции и многое другое», - сказал Чичин.
В Каталонии с понедельника, 14 октября, проходят массовые акции протеста. Митинги были вызваны решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, которые были причастны к организации референдума о независимости в 2017 году. Мадрид не признал результаты народного голосования и задействовал 155 статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление региона. Бывшие каталонские политики приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы.
«В речи Торра много сильных слов и лозунгов. Он называет вещи своими именами – заключенных «политическими заключенными». Мадрид категорически отказывается называть осужденных каталонских политиков «политическими заключенными». Заявляет, что этот приговор является самым большим ударом по демократии с 1673 года. И вместе с тем он призвал к диалогу с Мадридом. Самое главное то, что он в своей речи представил в общих чертах дорожную карту правительства Каталонии, у которой конечный пункт - это проведение референдума в самый короткий срок – до 2022 года», - пояснил Александр Чичин.
Он также отметил неожиданный характер заявления главы Каталонии даже для его соратников.
«Это заявление стало неожиданностью даже для соратников из Левой республиканской партии. Там сказали, что они, конечно, изучат предложение Торра, но, по-моему, они оказались эмоционально тронуты тем, что их не поставили в известность. Нельзя забывать, что есть определенная борьба за лидерство – с одной стороны это Карлес Пучдемон и Ким Торра, а с другой стороны Ориол Жункерас, который находится сейчас в заключении. Цели, правда, у них общие, но стратегии разные. Торра хочет это дело не откладывать, пользуясь данной ситуацией. Жункерас считает, что сейчас не время фиксировать даты и утверждать дорожную карту, а нужно набирать силу в различных учреждениях Каталонии, в Европе и гражданском обществе», - заключил политолог.
Тем временем, сегодня, 18 октября, после выдачи ордера на арест Карлеса Пучдемона, бывший глава Каталонии добровольно явился в прокуратуру Бельгии, где скрывался. При этом он не согласен с требованиями испанских властей и не планирует добровольно возвращаться на родину. Власти Бельгии его не задержали, так как ордер составлен на испанском языке, а по бельгийским законам такие документы действительны только на английском или одном из официальных языков страны – французском, фламандском или немецком.
Ранее Александр Чичин в эфире НСН предсказал, что пик беспорядков в Испании придется на пятницу, когда колонны, которые отправляются из разных мест Каталонии, сойдутся в Барселоне.
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