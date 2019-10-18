Вся власть Санчесу. Мадрид готов объявить чрезвычайное положение в Каталонии

«В речи Торра много сильных слов и лозунгов. Он называет вещи своими именами – заключенных «политическими заключенными». Мадрид категорически отказывается называть осужденных каталонских политиков «политическими заключенными». Заявляет, что этот приговор является самым большим ударом по демократии с 1673 года. И вместе с тем он призвал к диалогу с Мадридом. Самое главное то, что он в своей речи представил в общих чертах дорожную карту правительства Каталонии, у которой конечный пункт - это проведение референдума в самый короткий срок – до 2022 года», - пояснил Александр Чичин.

Он также отметил неожиданный характер заявления главы Каталонии даже для его соратников.

«Это заявление стало неожиданностью даже для соратников из Левой республиканской партии. Там сказали, что они, конечно, изучат предложение Торра, но, по-моему, они оказались эмоционально тронуты тем, что их не поставили в известность. Нельзя забывать, что есть определенная борьба за лидерство – с одной стороны это Карлес Пучдемон и Ким Торра, а с другой стороны Ориол Жункерас, который находится сейчас в заключении. Цели, правда, у них общие, но стратегии разные. Торра хочет это дело не откладывать, пользуясь данной ситуацией. Жункерас считает, что сейчас не время фиксировать даты и утверждать дорожную карту, а нужно набирать силу в различных учреждениях Каталонии, в Европе и гражданском обществе», - заключил политолог.

Тем временем, сегодня, 18 октября, после выдачи ордера на арест Карлеса Пучдемона, бывший глава Каталонии добровольно явился в прокуратуру Бельгии, где скрывался. При этом он не согласен с требованиями испанских властей и не планирует добровольно возвращаться на родину. Власти Бельгии его не задержали, так как ордер составлен на испанском языке, а по бельгийским законам такие документы действительны только на английском или одном из официальных языков страны – французском, фламандском или немецком.

Ранее Александр Чичин в эфире НСН предсказал, что пик беспорядков в Испании придется на пятницу, когда колонны, которые отправляются из разных мест Каталонии, сойдутся в Барселоне.