Забастовка в Барселоне превзойдет протесты «желтых жилетов» во Франции

Тысячи митингующих начали марш на Барселону. Колонны сторонников независимости Каталонии направляются туда из различных городов, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке. Она была заявлена после объявления приговоров, вынесенных каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. «Марш за свободу» проходит по инициативе общественных организаций, лидеры которых Жорди Санчес и Жорди Куишар приговорены к девяти годам лишения свободы.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин в эфире НСН рассказал, что основные события начнут происходить в Барселоне, начиная с пятницы, когда все участники шествий соберутся в городе.

«Я думаю, этот протест будет особенным, поскольку уязвлено национальное самосознание многих каталонцев приговорами в отношении людей, которых эти каталонцы в большинстве своем и выбрали. Пик придется на пятницу, на 18 октября, когда колонны, которые отправляются из разных пяти мест Каталонии, сойдутся в Барселоне. Я думаю, все улицы и переулки Барселоны будут забиты. Это, конечно, будет что-то грандиозное по своему характеру, по количеству людей, по своему размаху, по страстям, которые там будут. Еще ведь федерация профсоюзов говорит, что произойдет всеобщая забастовка. Может парализовать вообще экономическую жизнь Каталонии», - предупредил он.