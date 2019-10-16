Забастовка в Барселоне превзойдет протесты «желтых жилетов» во Франции
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства в эфире НСН прокомментировал нарастающую волну недовольства в Каталонии.
Тысячи митингующих начали марш на Барселону. Колонны сторонников независимости Каталонии направляются туда из различных городов, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке. Она была заявлена после объявления приговоров, вынесенных каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. «Марш за свободу» проходит по инициативе общественных организаций, лидеры которых Жорди Санчес и Жорди Куишар приговорены к девяти годам лишения свободы.
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин в эфире НСН рассказал, что основные события начнут происходить в Барселоне, начиная с пятницы, когда все участники шествий соберутся в городе.
«Я думаю, этот протест будет особенным, поскольку уязвлено национальное самосознание многих каталонцев приговорами в отношении людей, которых эти каталонцы в большинстве своем и выбрали. Пик придется на пятницу, на 18 октября, когда колонны, которые отправляются из разных пяти мест Каталонии, сойдутся в Барселоне. Я думаю, все улицы и переулки Барселоны будут забиты. Это, конечно, будет что-то грандиозное по своему характеру, по количеству людей, по своему размаху, по страстям, которые там будут. Еще ведь федерация профсоюзов говорит, что произойдет всеобщая забастовка. Может парализовать вообще экономическую жизнь Каталонии», - предупредил он.
Собеседник НСН рассказал, что протесты обещают быть значительными по своей продолжительности. Эксперт сравнил их с выступлениями «желтых жилетов» во Франции.
«В свою очередь нет никаких громких заявлений от Ким Торра, как от председателя правительства, поскольку ему сделано предупреждение о недопустимости подобных заявлений. А вот со стороны улицы, которая, собственно, и может стать модератором всех событий и определить ход развития, тут заявления очевидные. Но это будет не сегодня, это будет через пару дней. Понятно, этот всплеск по сравнению с прошлым годом гораздо заметнее. Думаю, что не будет каких-то вооруженных вещей, но может быть гонконгский вариант, когда манифестанты перейдут в постоянную фазу долгих и упорных протестов, серьезнее, чем «желтые жилеты» во Франции», - отметил он.
Сообщается, что за три дня колоннам предстоит пройти около ста километров. Как заявили организаторы, на идею проведения марша их «вдохновил» «Соляной поход» в Индии сторонников Махатмы Ганди в 1930 году и «Марш на Вашингтон» Мартина Лютера Кинга в 1963 году. «Цель марша – массовый и ненасильственный ответ, снова заполнить улицы в защиту самоопределения и свободы политических заключенных», - говорится в заявлении организаторов. Политическими заключенными организаторы называют каталонских политиков, приговоренных Верховным судом к различным срокам наказания – до 13 лет – за их участие в проведении незаконного референдума о независимости. В марше намерен принять участие глава Каталонии Ким Торра.
Ростуризм призвал россиян учитывать ситуацию в Барселоне при планировании поездок.
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