Не менее 125 человек пострадали в ходе акций протеста в Каталонии

17 октября 201900:50

Не менее 125 человек пострадали в Каталонии в ходе митингов, направленных против судебного решения, согласно которому каталонские политики были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на каталонские власти.

Забастовка в Барселоне превзойдет протесты «желтых жилетов» во Франции

Отмечается, что наибольшее число пострадавших в Барселоне – 74 человека. Также среди пострадавших 72 сотрудника полици.

По данным агентства, правительство Каталонии провело экстренное заседание с целью обсуждения происходящего в автономии.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин, обсуждая с НСН ситуацию в Испании, предположил, что протесты охватят всю страну.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Хавьер Луэнго
ТЕГИ:КаталонияИспанияПротесты