Не менее 125 человек пострадали в ходе акций протеста в Каталонии
Не менее 125 человек пострадали в Каталонии в ходе митингов, направленных против судебного решения, согласно которому каталонские политики были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на каталонские власти.
Отмечается, что наибольшее число пострадавших в Барселоне – 74 человека. Также среди пострадавших 72 сотрудника полици.
По данным агентства, правительство Каталонии провело экстренное заседание с целью обсуждения происходящего в автономии.
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин, обсуждая с НСН ситуацию в Испании, предположил, что протесты охватят всю страну.
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