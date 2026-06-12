Минобороны РФ наградило Рамзана Кадырова почетной грамотой
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.
Согласно приказу министра обороны Андрей Белоусова, глава Чеченской Республики, Герой России и генерал-полковник Рамзан Кадыров отмечен наградой за оказанное содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы России.
Даудов назвал эту награду «признанием выдающегося мужества, бескомпромиссной стойкости и преданного служения Родине со стороны чеченского лидера».
В День России высокую награду получил и Адам Кадыров. Ему повторно присвоили звание Героя Чечни, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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