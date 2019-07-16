ВСУ случайно уничтожили свои войска в Донбассе
Военные Украины ошибочно уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе. Уточняется, что это произошло в тот момент, когда военнослужащие пытались применить новый вид вооружения, пишет РЕН ТВ. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
По его словам, инцидент случился уже во второй раз в течение прошедшей недели. Безсонов также рассказал, что военнослужащие 35-й бригады ВСУ использовали установки разминирования «УР-77» по жилым районам населенного пункта Докучаевск, пишет Life.ru.
Безсонов заявил, что во время использования установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната. Известия уточняют, что он необходим для правильной работы боеприпаса. В результате снаряд приземлился на позиции украинских военнослужащих.
В результaте инцидентa, позиция былa полностью уничтоженa, три человекa погибли, еще 11 получили ожоги и рaнения.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в эфире НСН, почему Киев не будет делать шагов в сторону урегулирования конфликта на Донбассе самостоятельно.
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