Политика

ВСУ случайно уничтожили свои войска в Донбассе

16 июля07:45

Военные Украины ошибочно уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе. Уточняется, что это произошло в тот момент, когда военнослужащие пытались применить новый вид вооружения, пишет РЕН ТВ. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

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По его словам, инцидент случился уже во второй раз в течение прошедшей недели. Безсонов также рассказал, что военнослужащие 35-й бригады ВСУ использовали установки разминирования «УР-77» по жилым районам населенного пункта Докучаевск, пишет Life.ru.

Безсонов заявил, что во время использования установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната. Известия уточняют, что он необходим для правильной работы боеприпаса. В результате снаряд приземлился на позиции украинских военнослужащих.

В результaте инцидентa, позиция былa полностью уничтоженa, три человекa погибли, еще 11 получили ожоги и рaнения.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в эфире НСН, почему Киев не будет делать шагов в сторону урегулирования конфликта на Донбассе самостоятельно.

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