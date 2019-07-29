ВСУ опровергло бунт морпехов в ДНР

Дежурный офицер бригады Вооруженных сил Украины заявил, что сведения о бунте являются обычными фейками. Он также добавил, что обстановка, в частности среди морпехов, сейчас спокойная.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт в Донбассе. Такие данные предоставил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, пишут «Дни.ру».



