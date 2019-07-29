ВСУ опровергло бунт морпехов в ДНР
Украинские военные опровергли информацию о бунте 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении. Об сообщает Ura.ru, со ссылкой на источник в воинском подразделении.
Дежурный офицер бригады Вооруженных сил Украины заявил, что сведения о бунте являются обычными фейками. Он также добавил, что обстановка, в частности среди морпехов, сейчас спокойная.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт в Донбассе. Такие данные предоставил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, пишут «Дни.ру».
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