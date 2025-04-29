После ДТП в Анталье в больницах остаются 17 российских туристов
Семнадцать российских туристов остаются в больницах после аварии с автобусом в турецкой Анталье. Об этом сообщило генконсульство РФ.
Дипломаты подтвердили, что 29 апреля в районе Манавгата в провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший 25 россиян из местного аэропорта.
«В больницах остаются 17 россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство», - указали в генконсульстве.
Ведомство поддерживает постоянный контакт с компетентными службами Турции, представителями туроператора и страховой компании, держит на приоритетном контроле вопросы оказания помощи пострадавшим.
Ранее СМИ сообщили, что в Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 18 путешественников и водитель транспортного средства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС
- Медведев предложил денацифировать Европу, но не атаковать
- Илью Воробьева уволили с поста главного тренера хоккейного клуба ЦСКА
- Российский анестезиолог получил 1,5 года ограничения свободы за врачебную ошибку
- Генерал армии Куликов: «Казачество на наших глазах превратилось в боевую единицу»
- Песков заявил, что вопрос начала переговоров важнее легитимности Зеленского
- Владельцы сети «Светофор» попали под польские санкции
- Место встречи изменить нельзя: Как от жанра фильма зависит выбор кресла в кинозале
- Рэпер Кендрик Ламар получил рекордный гонорар за концерт
- Суд забрал квартиру у дочери Петросяна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru