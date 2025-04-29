После ДТП в Анталье в больницах остаются 17 российских туристов

Семнадцать российских туристов остаются в больницах после аварии с автобусом в турецкой Анталье. Об этом сообщило генконсульство РФ.

Дипломаты подтвердили, что 29 апреля в районе Манавгата в провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший 25 россиян из местного аэропорта.



«В больницах остаются 17 россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство», - указали в генконсульстве.

Ведомство поддерживает постоянный контакт с компетентными службами Турции, представителями туроператора и страховой компании, держит на приоритетном контроле вопросы оказания помощи пострадавшим.

Ранее СМИ сообщили, что в Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 18 путешественников и водитель транспортного средства.

