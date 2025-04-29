Суд забрал квартиру у дочери Петросяна

Хамовнический суд Москвы забрал квартиру у дочери народного артиста РСФСР Евгения Петросяна от первого брака Викторины Петросянц. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным СМИ, речь идёт о жилье площадью 34 квадратных метра на Ростовской набережной в столице. С иском об аннулировании права 56-летней дочери на пользование квартирой и снятии её с регистрационного учёта юморист обратился в суд в декабре 2024 года.

«Исковое заявление удовлетворить», - заявил судья.

Представитель Петросяна отметил, что проживающая в США Петросянц не поддерживает связь с отцом, а их отношения носят конфликтный характер.

Ранее футболист Роман Зобнин за нарушение сроков сдачи квартиры отсудил у застройщика более шести млн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ИскСудКвартираЕвгений Петросян

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