Рэпер Кендрик Ламар получил рекордный гонорар за концерт

Уточняется, что на концерт в рамках совместного с певицей SZA тура «Grand National Tour» были проданы 47 354 билетов (100%), их средняя цена составила 192,7 долларов.

Вырученная за шоу сумма стала рекордной для рэперов. Предыдущий максимум принадлежал Эминему, который в 2019 году заработал за концерт в Мельбурне 8,7 млн долларов.

Кроме того, рекордный по выручке концерт Ламара на стадионе Bank Stadium в Миннеаполисе стал самым посещаемым в карьере рэпера.

Ранее российская рок-группа «Три дня дождя» побила мировой рекорд по самому большому количеству исполнений одной песни на концерте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

