Рэпер Кендрик Ламар получил рекордный гонорар за концерт
Американский рэпер Кендрик Ламар получил за выступление в Миннеаполисе рекордный гонорар. Как пишет Hyperbeast, за шоу, прошедшее 19 апреля, он выручил более 9,1 млн долларов.
Уточняется, что на концерт в рамках совместного с певицей SZA тура «Grand National Tour» были проданы 47 354 билетов (100%), их средняя цена составила 192,7 долларов.
Вырученная за шоу сумма стала рекордной для рэперов. Предыдущий максимум принадлежал Эминему, который в 2019 году заработал за концерт в Мельбурне 8,7 млн долларов.
Кроме того, рекордный по выручке концерт Ламара на стадионе Bank Stadium в Миннеаполисе стал самым посещаемым в карьере рэпера.
Ранее российская рок-группа «Три дня дождя» побила мировой рекорд по самому большому количеству исполнений одной песни на концерте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru