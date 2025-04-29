Рэпер Кендрик Ламар получил рекордный гонорар за концерт

Американский рэпер Кендрик Ламар получил за выступление в Миннеаполисе рекордный гонорар. Как пишет Hyperbeast, за шоу, прошедшее 19 апреля, он выручил более 9,1 млн долларов.

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Уточняется, что на концерт в рамках совместного с певицей SZA тура «Grand National Tour» были проданы 47 354 билетов (100%), их средняя цена составила 192,7 долларов.

Вырученная за шоу сумма стала рекордной для рэперов. Предыдущий максимум принадлежал Эминему, который в 2019 году заработал за концерт в Мельбурне 8,7 млн долларов.

Кроме того, рекордный по выручке концерт Ламара на стадионе Bank Stadium в Миннеаполисе стал самым посещаемым в карьере рэпера.

Ранее российская рок-группа «Три дня дождя» побила мировой рекорд по самому большому количеству исполнений одной песни на концерте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с трансляции
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