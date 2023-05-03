Встречу России, Турции и Украины по зерновой сделке запланировали на 5 мая

Встречу делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки планируется провести 5 мая в Стамбуле. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В связи с этим он выразил надежду на то, что сделка будет продолжаться без каких-либо заминок. Он отметил, что Турция хочет продления соглашения без лишних проблем, так как это очень важно для мира.