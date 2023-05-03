Встречу России, Турции и Украины по зерновой сделке запланировали на 5 мая
Встречу делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки планируется провести 5 мая в Стамбуле. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
В связи с этим он выразил надежду на то, что сделка будет продолжаться без каких-либо заминок. Он отметил, что Турция хочет продления соглашения без лишних проблем, так как это очень важно для мира.
Ранее сообщалось, что переговоры по зерновой сделке при посредничестве ООН планируется провести 3 мая. В МИД РФ информацию не подтвердили.
Участники зерновой сделки игнорируют интересы России, если ситуация не изменится, соглашение придется расторгнуть как лишенное смысла. Об этом «Радиоточке НСН» заявили первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов.
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