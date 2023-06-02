Встреча рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана проходит в Москве

На прошлой неделе в Москве прошла трёхсторонняя встреча с участием лидеров России, Азербайджана и Армении. Они обсуждали кризис в Нагорном Карабахе. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что пока нет никакого согласованного проекта мирного договора с Баку.

Стало также известно, что Армения и Азербайджан намериваются подписать мирный договор в столице Молдавии. Депутат Госдумы Константин Затулин объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему выбран именно Кишинёв.

