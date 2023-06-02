Встреча рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана проходит в Москве

Трехсторонняя рабочая группа России, Армении и Азербайджана приступила к совещанию в Москве. Это подтверди ТАСС пресс-секретарь российского вице-премьера Алексея Оверчука.

Мероприятие проводится по распоряжению глав трёх государств. Сопредседателями группы выступают вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель главы правительства Армении Мгер Григорян и от России - Оверчук.

Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Вашингтоне 12 июня

На прошлой неделе в Москве прошла трёхсторонняя встреча с участием лидеров России, Азербайджана и Армении. Они обсуждали кризис в Нагорном Карабахе. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что пока нет никакого согласованного проекта мирного договора с Баку.

Стало также известно, что Армения и Азербайджан намериваются подписать мирный договор в столице Молдавии. Депутат Госдумы Константин Затулин объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему выбран именно Кишинёв.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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