Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Вашингтоне 12 мая

Отмечается, что об этом он заявил на встрече с представителями армянской общины Молдавии.

Ранее азербайджанские дипломаты сообщили, что Баку и Ереван могут заключить мирный договор первого июня на саммите европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

