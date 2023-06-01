Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Вашингтоне 12 мая
1 июня 202321:40
Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдет в Вашингтоне 12 июня. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что об этом он заявил на встрече с представителями армянской общины Молдавии.
Ранее азербайджанские дипломаты сообщили, что Баку и Ереван могут заключить мирный договор первого июня на саммите европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru