Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Вашингтоне 12 мая

Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдет в Вашингтоне 12 июня. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

Пашинян: ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ

Отмечается, что об этом он заявил на встрече с представителями армянской общины Молдавии.

Ранее азербайджанские дипломаты сообщили, что Баку и Ереван могут заключить мирный договор первого июня на саммите европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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