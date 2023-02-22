Встреча Путина с главой Южной Осетии Гаглоевым сорвалась из-за COVID-теста
Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым пришлось перенести на другую дату в связи с положительным тестом на коронавирус у главы частично признанной республики. Об этом проинформировали в Кремле.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча должна была состояться сегодня, однако сроки вынужденно отодвинулись. Он также пожелал скорейшего выздоровления руководителю Южной Осетии.
Предполагалось, что Путин и Гаглоев обсудят нынешнее состояние двустороннего сотрудничества, а также перспективы их развития, прежде всего в социально-экономической сфере.
Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии в мае 2022 года. Как отмечает НСН, после вступления в должность он принял решение о приостановке указа своего предшественника на этом посту о проведении 17 июля референдума, на котором должен был поднят вопрос о возможном присоединении республики к России до консультаций на этот счёт с Москвой.
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