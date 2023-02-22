Встреча Путина с главой Южной Осетии Гаглоевым сорвалась из-за COVID-теста

Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым пришлось перенести на другую дату в связи с положительным тестом на коронавирус у главы частично признанной республики. Об этом проинформировали в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча должна была состояться сегодня, однако сроки вынужденно отодвинулись. Он также пожелал скорейшего выздоровления руководителю Южной Осетии.