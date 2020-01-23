Встреча Путина и Зеленского в Иерусалиме не состоялась

23 января 202020:15

Встреча Путина и Зеленского в Иерусалиме не состоялась из-за отмены визита на форум украинского лидера. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее сообщалось, что Зеленский в числе других политических лидеров направлял запрос на встречу с Путиным в ходе форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

По информации агентства, Путин уже завершил участие в мероприятиях и находится в Вифлееме, где назначена встреча с палестинским президентом Махмудом Аббасом.

Всемирный форум памяти Холокоста «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» состоялся в пятый раз. Он был приурочен к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. На мероприятие прибыли президенты более 40 стран.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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