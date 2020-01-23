Песков рассказал о еврейской бабушке в доме Путина

«Президент рассказывал, что лифта не было, и он иногда ее на руках носил вверх», - заявил Песков, добавив, что пожилая женщина жила на пятом этаже и не могла сама подняться наверх, сообщает РБК.

Ранее Ривлин во время церемонии открытия памятника жителям блокадного Ленинграда упомянул еврейскую бабушку, которая проживала с Путиным в одном доме.

«Я видел дом, в котором вы родились, видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала», - заявил израильский президент, добавив, что семья президента выжила в Ленинграде в те страшные годы.

В Израиле состоялся Пятый всемирный форуме памяти Холокоста «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Он приурочен к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. Страну в эти дни посетили лидеры более 40 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.

