Песков рассказал о еврейской бабушке в доме Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, жившей в том же доме, что и Владимир Путин в своем детстве.
В Кремле отметили, что речь идет о женщине, о которой глава государства рассказывал еще в мае прошлого года на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
«Президент рассказывал, что лифта не было, и он иногда ее на руках носил вверх», - заявил Песков, добавив, что пожилая женщина жила на пятом этаже и не могла сама подняться наверх, сообщает РБК.
Ранее Ривлин во время церемонии открытия памятника жителям блокадного Ленинграда упомянул еврейскую бабушку, которая проживала с Путиным в одном доме.
«Я видел дом, в котором вы родились, видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала», - заявил израильский президент, добавив, что семья президента выжила в Ленинграде в те страшные годы.
В Израиле состоялся Пятый всемирный форуме памяти Холокоста «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Он приурочен к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. Страну в эти дни посетили лидеры более 40 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.
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