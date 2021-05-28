Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась
Встреча российского президента Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко завершились в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Переговоры длились более пяти часов. На повестке встречи была ситуация с самолетом ирландской компании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске из-за информации о минировании. Белорусские спецслужбы задержали летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича. По мнению Лукашенко, западные страны, которые резко отреагировали на этот инцидент, вновь пытаются дестабилизировать ситуацию в Минске.
Лукашенко также заявил, что у него есть "некоторые документы" по ситуации вокруг Ryanair, которые он намерен продемонстрировать Путину. Тот, в свою очередь, назвал происходящее вокруг Белоруссии "очередным витком" и "всплеском эмоций". Лукашенко и Путин также обсудили вопросы экономического и энергетического сотрудничества.
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН заявил, что Лукашенко решил, что российские авиакомпании могут поделиться прибылью с «Belavia».
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