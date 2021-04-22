Встреча Путина и Лукашенко может затянуться до ночи
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартуют сегодня во второй половине дня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил, что встреча двух лидеров может затянуться до позднего вечера.
Как сообщили ранее в Минске, встреча глав государств начнётся ориентировочно после 17:00 в Кремле, уточняет РИА ФАН. Лукашенко уже прилетел в Москву.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в ходе переговоров будет обязательно затронута тема «раскрытия диверсионных планов против Белоруссии». Среди приоритетных тем также работа в рамках Союзного государства.
При этом, по словам Пескова, Москва не увязывают интеграцию с Минском и сотрудничество в отражении внешних угроз, отмечает RT.
Ранее Александр Лукашенко заявил о раскрытии заговора с целью его убийства и захвата власти. Как утверждает президент Белоруссии, его намеревались ликвидировать 9 мая. Белорусское КГБ обратилось за содействием к ФСБ РФ. Российская сторона предоставила материалы, доказывающие заговор.
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