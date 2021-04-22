Встреча Путина и Лукашенко может затянуться до ночи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартуют сегодня во второй половине дня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил, что встреча двух лидеров может затянуться до позднего вечера.

Как сообщили ранее в Минске, встреча глав государств начнётся ориентировочно после 17:00 в Кремле, уточняет РИА ФАН. Лукашенко уже прилетел в Москву.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в ходе переговоров будет обязательно затронута тема «раскрытия диверсионных планов против Белоруссии». Среди приоритетных тем также работа в рамках Союзного государства.