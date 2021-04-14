Власти Чехии предложили провести встречу президентов России и США в Праге

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил в своём Twitter, что чешские власти готовы провести первую встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.

По его словам, он уже поручил послам Чехии в Вашингтоне и Москве передать это предложение американским и российским властям.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в третьей стране, сообщает RT. Кроме того, глава Белого дома ещё раз пригласил президента РФ поучаствовать в климатическом саммите, который будет проходить в режиме видеоконференции 22-23 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинПрезидент РФПрезидент СШАВстречаПрагаЧехия
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