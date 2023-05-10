«Всех в сумасшедший дом!»: В Госдуме назвали психическим отклонением переименование Калининграда в Крулевец

Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Данное решение Комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном Геодезисте страны вступило в силу 9 мая. Об этом сообщил телеканал TVN. В комиссии отметили, что «факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина <…> имеет в Польше эмоциональный, негативный характер». По словам Колесника, подобные действия — признак слабости Польши.

«Еще давным-давно, лет 15 назад, когда Россия и Польша дружили, поляки повесили в сторону Калининграда указатель “Крулевец”. Многие смеялись, а я говорил, что к этому надо серьезно отнестись. Это все, на что способны поляки, — переименовывать города», — сказал Колесник.

В свою очередь Чепа назвал такое поведение поляков «диагнозом».

«Это абсолютно психически больные клоуны! Хотят отменить название города — ради Бога, пусть делают что угодно. Их надо всех отправить в сумасшедший дом, пусть там между собой договариваются и что-то придумывают», — заявил депутат.

В свою очередь Колесник предположил, как Россия могла бы переименовать Польшу.

«Американский холуй. Не Польша, а Холуйша. Или Гиена Европы (ее, кстати, так Черчилль назвал). Страна гиен и шакалов», — добавил собеседник НСН.

Вместе с тем Чепа отказался как-либо «переименовывать» Польшу и призвал не уподобляться «психически нездоровым» людям.

Тем временем власти Калининградской области назвали «инсинуацией» переименование Калининграда в Крулевец и сравнили его с переименованием Гданьска в Данциг, а Республики Польши в Царство Польское. Правительство региона потребовало от Польши следовать примеру России и придерживаться официальных топонимов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что нельзя серьезно воспринимать инициативы украинских властей о переименовании города. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

