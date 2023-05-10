«Всех в сумасшедший дом!»: В Госдуме назвали психическим отклонением переименование Калининграда в Крулевец
В ответ на переименование Калининграда Россия может назвать Польшу Холуйшей или Гиеной Европы, сказал НСН Андрей Колесник.
Переименование Калининграда в Крулевец — показатель слабости Польши. Об этом НСН заявили депутат Госдумы Андрей Колесник и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Данное решение Комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном Геодезисте страны вступило в силу 9 мая. Об этом сообщил телеканал TVN. В комиссии отметили, что «факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина <…> имеет в Польше эмоциональный, негативный характер». По словам Колесника, подобные действия — признак слабости Польши.
«Еще давным-давно, лет 15 назад, когда Россия и Польша дружили, поляки повесили в сторону Калининграда указатель “Крулевец”. Многие смеялись, а я говорил, что к этому надо серьезно отнестись. Это все, на что способны поляки, — переименовывать города», — сказал Колесник.
В свою очередь Чепа назвал такое поведение поляков «диагнозом».
«Это абсолютно психически больные клоуны! Хотят отменить название города — ради Бога, пусть делают что угодно. Их надо всех отправить в сумасшедший дом, пусть там между собой договариваются и что-то придумывают», — заявил депутат.
В свою очередь Колесник предположил, как Россия могла бы переименовать Польшу.
«Американский холуй. Не Польша, а Холуйша. Или Гиена Европы (ее, кстати, так Черчилль назвал). Страна гиен и шакалов», — добавил собеседник НСН.
Вместе с тем Чепа отказался как-либо «переименовывать» Польшу и призвал не уподобляться «психически нездоровым» людям.
Тем временем власти Калининградской области назвали «инсинуацией» переименование Калининграда в Крулевец и сравнили его с переименованием Гданьска в Данциг, а Республики Польши в Царство Польское. Правительство региона потребовало от Польши следовать примеру России и придерживаться официальных топонимов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что нельзя серьезно воспринимать инициативы украинских властей о переименовании города. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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