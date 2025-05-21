Робби Уильямс анонсировал новый альбом

Британский певец Робби Уильямс анонсировал первый почти за десятилетие новый альбом. Пластинка, которая выйдет на Columbia Records осенью 2025 года, получила название «Britpop».

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По словам исполнителя, подобную работу он намеревался создать ещё после ухода из группы Take That в 1995 году - во время «пика брит-попа и золотого века британской музыки».

«Там есть немного «британского» и, конечно, немного «попа» — я безмерно горжусь этим, как совокупностью работ и с нетерпением жду, когда фанаты услышат этот альбом», - заявил Уильямс.

Первым синглом с новой пластинки стал трек «Rocket». Его Уильямс записал вместе с легендарным гитаристом и основателем группы Black Sabbath Тони Айомми.

Ранее сооснователь рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что в в 2025 году коллектив намерен выпустить новый музыкальный альбом, пишут «Известия».

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