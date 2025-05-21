Робби Уильямс анонсировал новый альбом
Британский певец Робби Уильямс анонсировал первый почти за десятилетие новый альбом. Пластинка, которая выйдет на Columbia Records осенью 2025 года, получила название «Britpop».
По словам исполнителя, подобную работу он намеревался создать ещё после ухода из группы Take That в 1995 году - во время «пика брит-попа и золотого века британской музыки».
«Там есть немного «британского» и, конечно, немного «попа» — я безмерно горжусь этим, как совокупностью работ и с нетерпением жду, когда фанаты услышат этот альбом», - заявил Уильямс.
Первым синглом с новой пластинки стал трек «Rocket». Его Уильямс записал вместе с легендарным гитаристом и основателем группы Black Sabbath Тони Айомми.
Ранее сооснователь рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что в в 2025 году коллектив намерен выпустить новый музыкальный альбом, пишут «Известия».
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