СК РФ: С 2014 года установлена гибель более 5,5 тысячи мирных жителей Донбасса

Гибель 5 649 мирных жителей Донбасса установлена с 2014 года. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин назвал размер ущерба от теракта в «Крокусе»

Выступая на Молодёжном международном юридическом форуме, он указал, что в числе погибших 218 несовершеннолетних.

«Ранения различной степени тяжести получили 13 199 гражданских», - добавил глава СК РФ.

Ранее Бастрыкин заявил, что в зоне проведения спецоперации находится 20 тысяч натурализованных россиян, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ПогибшиеАлександр БастрыкинДонбассСледственный Комитет Рф

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