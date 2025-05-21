СК РФ: С 2014 года установлена гибель более 5,5 тысячи мирных жителей Донбасса
21 мая 202515:12
Гибель 5 649 мирных жителей Донбасса установлена с 2014 года. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Выступая на Молодёжном международном юридическом форуме, он указал, что в числе погибших 218 несовершеннолетних.
«Ранения различной степени тяжести получили 13 199 гражданских», - добавил глава СК РФ.
Ранее Бастрыкин заявил, что в зоне проведения спецоперации находится 20 тысяч натурализованных россиян, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru