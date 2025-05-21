Джорджо Армани открыл ретроспективную выставку своих работ в Милане
Кутюрье Джорджио Армани открыл ретроспективную выставку лучших своих работ за последние 20 лет «Giorgio Armani Privé 2005–2025: Двадцать лет высокой моды» в Милане, сообщает WWD.
В экспозиции – 150 творений модельера из архива модного дома. Среди них платья, сшитые специально для кинодив Николь Кидман, Кейт Бланшетт, Деми Мур и Дженнифер Лопес, в которых они блистали на красных дорожках разных кинофестивалей.
В этом году итальянский дизайнер отмечает 50-летие своего одноименного бренда.
Выставка будет работать до 29 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru