Джорджо Армани открыл ретроспективную выставку своих работ в Милане

Кутюрье Джорджио Армани открыл ретроспективную выставку лучших своих работ за последние 20 лет «Giorgio Armani Privé 2005–2025: Двадцать лет высокой моды» в Милане, сообщает WWD.

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В экспозиции – 150 творений модельера из архива модного дома. Среди них платья, сшитые специально для кинодив Николь Кидман, Кейт Бланшетт, Деми Мур и Дженнифер Лопес, в которых они блистали на красных дорожках разных кинофестивалей.

В этом году итальянский дизайнер отмечает 50-летие своего одноименного бренда.

Выставка будет работать до 29 декабря.

Ранее стало известно, что Дюран Лантинк стал победителем International Woolmark Prize 2025, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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