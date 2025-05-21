Джорджо Армани открыл ретроспективную выставку своих работ в Милане

В экспозиции – 150 творений модельера из архива модного дома. Среди них платья, сшитые специально для кинодив Николь Кидман, Кейт Бланшетт, Деми Мур и Дженнифер Лопес, в которых они блистали на красных дорожках разных кинофестивалей.

В этом году итальянский дизайнер отмечает 50-летие своего одноименного бренда.

Выставка будет работать до 29 декабря.

Ранее стало известно, что Дюран Лантинк стал победителем International Woolmark Prize 2025, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



