Врио губернатора Ростовской области назвал плачевным состояние дорог в регионе

Слюсарь отменил, что на ремонт ям из местного дорожного фонда дополнительно выделят 20 млн рублей.

По словам врио главы региона, он проверил, как идут работы в Болгарском переулке, где дорожные рабочие укладывают покрытие и наносят разметку. Ремонт здесь должен завершиться в июле 2025 года. «В следующем году часть магистралей ждет масштабное преображение», — пообещал он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что некачественные дороги и отсутствие знаков – это вторая по значимости причина ДТП во всех российских регионах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

