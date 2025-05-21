Врио губернатора Ростовской области назвал плачевным состояние дорог в регионе
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назвал плачевным состояние дорог в городе Гуково, однако пообещал изменить ситуацию уже к середине лета текущего года. Об этом чиновник заявил в своем Telegram-канале.
Слюсарь отменил, что на ремонт ям из местного дорожного фонда дополнительно выделят 20 млн рублей.
По словам врио главы региона, он проверил, как идут работы в Болгарском переулке, где дорожные рабочие укладывают покрытие и наносят разметку. Ремонт здесь должен завершиться в июле 2025 года. «В следующем году часть магистралей ждет масштабное преображение», — пообещал он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что некачественные дороги и отсутствие знаков – это вторая по значимости причина ДТП во всех российских регионах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru