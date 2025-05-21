Обломки БПЛА в Домодедово упали на территорию детского сада
Обломки сбитого средствами ПВО РФ беспилотника упали на территории детского сада в подмосковном Домодедово, сообщила глава города Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что дети и воспитатели были эвакуированы из детского сада в подвал здания. В результате ЧП никто не пострадал.
Сейчас на месте работают оперативные службы. По даннымTelegram-канала Mash, в момент инцидента в здании находилось около 100 детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку летевших на Москву беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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