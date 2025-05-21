Новый глава «Роснано» заявил, что компания в долг больше не берет

Компания «Роснано» преодолела кризис ликвидности и в долг больше не берёт. Об этом на встрече с президентом РФ заявил её новый глава Сергей Куликов.

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По его словам, в настоящее время компания нацелена на восстановление «капитала и репутации»

«Венчуры за госденьги больше не будем делать, я думаю», — заключил Куликов.

Ранее российская корпорация «Роснано» подала иск в московский арбитражный суд к бывшим руководителям компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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