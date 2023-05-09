Россия заявит Польше протест из-за ситуации с российскими дипломатами

В заявлении ведомства говорится, что польская сторона была проинформирована о планируемой церемонии, однако местные власти «не воспрепятствовали провокационным действиям «протестующих», которые не позволили российскому послу Сергею Андрееву возложить цветы.

«Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны и, прежде всего, оскорбление памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации», - отметили в МИД РФ.

Также министерстве указали, что в связи с инцидентом «польской стороне будет заявлен решительный протест».

Ранее послу РФ в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве, агрессивно настроенная толпа преградила дорогу дипломату, требуя, чтобы он снял с пиджака георгиевскую ленту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

