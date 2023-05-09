Россия заявит Польше протест из-за ситуации с российскими дипломатами
Россия не оставит без должной реакции срыв церемонии возложения венков российскими дипломатами на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении ведомства говорится, что польская сторона была проинформирована о планируемой церемонии, однако местные власти «не воспрепятствовали провокационным действиям «протестующих», которые не позволили российскому послу Сергею Андрееву возложить цветы.
«Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны и, прежде всего, оскорбление памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации», - отметили в МИД РФ.
Также министерстве указали, что в связи с инцидентом «польской стороне будет заявлен решительный протест».
Ранее послу РФ в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве, агрессивно настроенная толпа преградила дорогу дипломату, требуя, чтобы он снял с пиджака георгиевскую ленту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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