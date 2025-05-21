СМИ: Федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за пожара

Лесные пожары вплотную подобрались к соединяющей Забайкальский край, Бурятию и Иркутскую область федеральной трассе «Байкал». Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В Забайкалье установлены 94 виновника природных пожаров

В связи с этим перекрыт участок трассы с 1030-го по 1034-й километр (Улетовский район Забайкальского края). Весь транспорт сотрудники ГИБДД отправляют в объезд через населенный пункт Татурово.

В ночь на 21 мая пожарные не позволили огню подойти к кафе на восточном въезде в поселок и АЗС. Сейчас пламя находится на расстоянии километра от жилых домов, однако в случае перемены направления ветра ситуация может стать критической. В тушении огня задействованы волонтеры и жители близлежащих населенных пунктов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лесной пожар в Забайкалье начал отступать благодаря активной работе самолетов-амфибий Бе-200.

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ФОТО: ТАСС
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